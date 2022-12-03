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1 час назад

ЧМ-2022 в Катаре: Игрок с российским гражданством закончил выступления

Елена Прошина

Полузащитник Гаэль Ондуа, имеющий гражданство РФ, и вся сборная Камеруна не смогут продолжать выступления на чемпионате мира в Катаре. Команде не удалось войти в 1/8 финала, передает MK.

ЧМ-2022 в Катаре: Игрок с российским гражданством закончил выступления
Фото: ТАССТАСС

Издание напоминает, что игрок «Ганновера» Гаэль Ондуа — единственный участник мундиаля с российским гражданством. Он признавался, что попасть на чемпионат мира по футболу было его мечтой.

До этого Гаэль Ондуа успел привлечь к себе внимание болельщиков и футболистов, разместив на бутсах российский флаг. Болельщики Норвегии и ряда других стран выразили свое недовольство таким поступком и потребовали применить к нему дисциплинарные меры. Однако сотрудники ФИФА не заметили в его действиях никаких нарушений.

В матче третьего тура сборная Камеруна победила команду Бразилии и заняла третье место в группе. В следующую стадию проходят команды, занявшие первое и второе место. Гаэль Ондуа не принимал участия в матче, оставшись на скамейке запасных.

ЧМ-2022,Гаэль Ондуа,
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