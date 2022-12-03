ЧМ-2022 в Катаре: Игрок с российским гражданством закончил выступления

Полузащитник Гаэль Ондуа, имеющий гражданство РФ, и вся сборная Камеруна не смогут продолжать выступления на чемпионате мира в Катаре. Команде не удалось войти в 1/8 финала, передает MK.

Фото: ТАСС ТАСС

Издание напоминает, что игрок «Ганновера» Гаэль Ондуа — единственный участник мундиаля с российским гражданством. Он признавался, что попасть на чемпионат мира по футболу было его мечтой.

До этого Гаэль Ондуа успел привлечь к себе внимание болельщиков и футболистов, разместив на бутсах российский флаг. Болельщики Норвегии и ряда других стран выразили свое недовольство таким поступком и потребовали применить к нему дисциплинарные меры. Однако сотрудники ФИФА не заметили в его действиях никаких нарушений.