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1 час назад

ЧМ-2022 омрачился провокацией в отношении сербов

Елена Прошина

Матч Кубка мира на чемпионате по футболу в Катаре между сборными Швейцарии и Сербии запомнился болельщикам провокацией в сторону сербов. Об этом пишет MK.

ЧМ-2022 омрачился провокацией в отношении сербов
Фото: FIFAFIFA

Как говорится в публикации, полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Швейцарии Гранит Джака после матча появился в футболке с надписью, в которой упоминался национального героя Косова Адема Яшари.

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Адем Яшари — албанский националист, один из основателей, идеологов и ведущих командиров Армии освобождения Косова. В этой организации состояли косовские албанцы, борющиеся за выход Косова и Метохии из состава Союзной Республики Югославия и образование Великой Албании в будущем.

С 1991 года Адем Яшари принимал участие в ряде вооруженных нападений на сербскую полицию Югославии. В Союзной Республике Югославия его признали террористом, затем в июле 1997 года Яшара заочно приговорили к 20 годам тюрьмы. В марте 1998 года Яшари и почти вся его семья были убиты в ходе специальной операции МВД Югославии.

Сам футболист Гранит Джака заявил, что его поступок не подразумевал никакого политического высказывания, а футболка и вовсе принадлежит не ему.

По итогам группового этапа сборная Швейцарии вышла в 1/8 финала. Команда Сербии покидает турнир.

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