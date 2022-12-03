ЧМ-2022 омрачился провокацией в отношении сербов

Матч Кубка мира на чемпионате по футболу в Катаре между сборными Швейцарии и Сербии запомнился болельщикам провокацией в сторону сербов. Об этом пишет MK.

Фото: FIFA FIFA

Как говорится в публикации, полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Швейцарии Гранит Джака после матча появился в футболке с надписью, в которой упоминался национального героя Косова Адема Яшари.

Адем Яшари — албанский националист, один из основателей, идеологов и ведущих командиров Армии освобождения Косова. В этой организации состояли косовские албанцы, борющиеся за выход Косова и Метохии из состава Союзной Республики Югославия и образование Великой Албании в будущем.

С 1991 года Адем Яшари принимал участие в ряде вооруженных нападений на сербскую полицию Югославии. В Союзной Республике Югославия его признали террористом, затем в июле 1997 года Яшара заочно приговорили к 20 годам тюрьмы. В марте 1998 года Яшари и почти вся его семья были убиты в ходе специальной операции МВД Югославии.

Сам футболист Гранит Джака заявил, что его поступок не подразумевал никакого политического высказывания, а футболка и вовсе принадлежит не ему.