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1 час назад

«Честно, я офигел». Гаэль Ондуа обменялся футболками с Неймаром

Чемпионат.comиещё 2

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа обменялся футболками с нападающим национальной команды Бразилии Неймаром после матча чемпионата мира 2022 года в Катаре (1:0).

«Честно, я офигел». Гаэль Ондуа обменялся футболками с Неймаром
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Друзья, просто хочу поделиться с вами: я обменялся футболками с Неймаром. Это игрок, которого я очень уважаю! А дело было так. После матча мы разговорились, и он сказал, что смотрел наши последние матчи, что ему понравилось, как я играю, и что он хочет обменяться футболками. Честно, я офигел», — написал Ондуа в своём телеграм-канале.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГАЭЛЯ ОНДУА

Сборная Камеруна обыграла Бразилию в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира (1:0), но не смогла квалифицироваться в плей-офф. Неймар пропускал матч из-за травмы, полученной в игре с Сербией (2:0).

ЧМ-2022,Гаэль Ондуа,
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