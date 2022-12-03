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1 час назад

Семин считает сразу две сборные открытиями ЧМ в Катаре

Газета.Ruиещё 1

Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин отметил уровень игры азиатских команд на чемпионате мира в Катаре.

Семин считает сразу две сборные открытиями ЧМ в Катаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Много положительных моментов, очень интересно проходит чемпионат, сильно играют и японцы, и команда Южной Кореи. Видим, что там футбол развивается, приходит к самым высоким стандартам. Эти команды, как и сборная Саудовской Аравии, в целом меня удивили. Чемпионат мира еще не закончился, но на первом этапе можно назвать японцев и южнокорейцев открытием мирового первенства", - передает слова Семина ТАСС.

Стоит отметить, что обе сборные пробились в плей-офф турнира. 1 декабря Япония сенсационно обыграла Испанию и обеспечила себе первое место в группе. Напомним, что в первом туре команда с таким же счетом обыграла Германию.

Сборная Южной Кореи заняла второе место в своей группе, пропустив вперед себя только Португалию, несмотря на победу над ними в заключительном туре группового этапа.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября. Стоит отметить, что хозяева турнира не смогли выйти из группы, проиграв все три матча с общим счетом 1:7.

Ранее бельгийский журналист заявил, что в 2018-м русские восхищались национальной командой Бельгии.

ЧМ-2022,Юрий Семин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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