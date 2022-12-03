Семин считает сразу две сборные открытиями ЧМ в Катаре

"Много положительных моментов, очень интересно проходит чемпионат, сильно играют и японцы, и команда Южной Кореи. Видим, что там футбол развивается, приходит к самым высоким стандартам. Эти команды, как и сборная Саудовской Аравии, в целом меня удивили. Чемпионат мира еще не закончился, но на первом этапе можно назвать японцев и южнокорейцев открытием мирового первенства", - передает слова Семина ТАСС.