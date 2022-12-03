Семин считает сразу две сборные открытиями ЧМ в Катаре

Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин отметил уровень игры азиатских команд на чемпионате мира в Катаре.
"Много положительных моментов, очень интересно проходит чемпионат, сильно играют и японцы, и команда Южной Кореи. Видим, что там футбол развивается, приходит к самым высоким стандартам. Эти команды, как и сборная Саудовской Аравии, в целом меня удивили. Чемпионат мира еще не закончился, но на первом этапе можно назвать японцев и южнокорейцев открытием мирового первенства", - передает слова Семина ТАСС.
Стоит отметить, что обе сборные пробились в плей-офф турнира. 1 декабря Япония сенсационно обыграла Испанию и обеспечила себе первое место в группе. Напомним, что в первом туре команда с таким же счетом обыграла Германию.
Сборная Южной Кореи заняла второе место в своей группе, пропустив вперед себя только Португалию, несмотря на победу над ними в заключительном туре группового этапа.
Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября. Стоит отметить, что хозяева турнира не смогли выйти из группы, проиграв все три матча с общим счетом 1:7.
Ранее бельгийский журналист заявил, что в 2018-м русские восхищались национальной командой Бельгии.