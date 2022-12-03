Футболисту сборной Уругвая Хосе Марии Хименесу грозит дисквалификация на 15 матчей. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Уругвай обыграл Гану со счетом 2:0, но при этом выбыл из 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре. Это произошло из-за того, что Южная Корея победила Португалию 2:1, опередив Уругвай по сумме забитых и пропущенных мячей.

После окончания матча группа уругвайцев подбежала к арбитру с претензией из-за неназначенного пенальти. Среди них были Луис Суарес, Эдинсон Кавани, Фернандо Муслера и Диего Годин. Они говорили, что судьи украли у них гол и выход в одну восьмую.

Но более всех отличился защитник Хосе Мария Хименес.

Когда он увидел, что его снимают журналисты, он взорвался и начал кричать в адрес арбитров: «Шайка воров! эти сукины дети - воровская шайка!»

При этом он не стеснялся того, что идет видеозапись:

«Да, запиши меня, сукин сын!».

Этот эпизод попал на видео и был опубликован в соцсетях.

Хименес также случайно ударил в лицо локтем директора Международной федерации футбола (ФИФА) Колина Смита. Если последнего признают официальным лицом матча, а действие Хименеса попадет в отчет ФИФА, то игроку грозит дисквалификация на 15 матчей.