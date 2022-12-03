ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
39 минут назад

Хименесу грозит дисквалификация на 15 матчей

Майк Габриелян

Футболисту сборной Уругвая Хосе Марии Хименесу грозит дисквалификация на 15 матчей. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Хименесу грозит дисквалификация на 15 матчей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уругвай обыграл Гану со счетом 2:0, но при этом выбыл из 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре. Это произошло из-за того, что Южная Корея победила Португалию 2:1, опередив Уругвай по сумме забитых и пропущенных мячей.

После окончания матча группа уругвайцев подбежала к арбитру с претензией из-за неназначенного пенальти. Среди них были Луис Суарес, Эдинсон Кавани, Фернандо Муслера и Диего Годин. Они говорили, что судьи украли у них гол и выход в одну восьмую.

Но более всех отличился защитник Хосе Мария Хименес.

Когда он увидел, что его снимают журналисты, он взорвался и начал кричать в адрес арбитров: «Шайка воров! эти сукины дети - воровская шайка!»

При этом он не стеснялся того, что идет видеозапись:

«Да, запиши меня, сукин сын!».

Этот эпизод попал на видео и был опубликован в соцсетях.

Хименес также случайно ударил в лицо локтем директора Международной федерации футбола (ФИФА) Колина Смита. Если последнего признают официальным лицом матча, а действие Хименеса попадет в отчет ФИФА, то игроку грозит дисквалификация на 15 матчей.

Ранее победу саудитов над аргентинцами назвали самым неожиданным результатом чемпионата мира по футболу в Катаре.

ЧМ-2022,Хосе Мария,Луис Суарес,Диего Годин,Колин Смит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители