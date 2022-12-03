Сборная Бразилии лишилась двух игроков до конца ЧМ-2022

Футболисты сборной Бразилии Габриэл Жезус и Алекс Теллес вынужденно пропустят оставшиеся матчи чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на источники.

Источник уточнил, что медицинское обследование показало у обоих бразильских игроков травмы правого колена.

Отмечается, что период восстановления Жезуса займет порядка тридцати дней.

По мнению врачей, травма Теллеса более серьезная. Предположительно, ему потребуется операция на колене.

Врач бразильской сборной рассказал ранее, что нападающему Неймару будет непросто подготовиться к матчу с Южной Корее, который запланирован на понедельник, 5 декабря.