У ФИФА есть три варианта проведения ЧМ-2026 по футболу

«Вариант с делением на 16 групп по три команды ещё не принят. Нами рассматривается три варианта: на ЧМ-2026 будет либо 16 групп по три команды в каждой, либо 12 групп по четыре команды, либо мундиаль будет разделён на две стороны. На каждой будет по шесть групп, а в них — по четыре команды.