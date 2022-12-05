У ФИФА есть три варианта проведения ЧМ-2026 по футболу

Глава отдела по глобальному развитию футбола ФИФА Арсен Венгер поделился подробностями возможного регламента финальной части чемпионата мира по футбола 2026 года.
«Вариант с делением на 16 групп по три команды ещё не принят. Нами рассматривается три варианта: на ЧМ-2026 будет либо 16 групп по три команды в каждой, либо 12 групп по четыре команды, либо мундиаль будет разделён на две стороны. На каждой будет по шесть групп, а в них — по четыре команды.
Этот вопрос решаю не я, окончательное решение — за советом ФИФА. Мне кажется, что регламент будет утверждён в 2023 году», — приводит слова Венгера ESPN GB.
Чемпионат мира 2026 года впервые в истории пройдёт сразу в трёх странах — США, Мексике и Канаде. В 2017 году ФИФА приняла решение о расширении числа участников чемпионата мира, начиная с турнира 2026 года. Со следующего мундиаля в нём будет участвовать не 32, а 48 команд. Изначально предполагалось, что 48 команд будут разделены на 16 групп по три команды, из которых две лучшие пройдут в 1/16 финала турнира.