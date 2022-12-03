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1 час назад

Дешам: «Рабио по-настоящему преобразился»

Евро-футбол.Ру

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам доволен игрой Адриена Рабио на чемпионате мира.

Дешам: «Рабио по-настоящему преобразился»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В трёх поединках катарского мундиаля полузащитник «Ювентуса» отметился одним голом и одной результативной передачей. В 1/8 финала французы сыграют против Польши.

«Он продолжает делать то, что отлично удавалось ему в «Ювентусе» в этом сезоне. Я хорошо знаю Адриена как человека, но за последнее время он изменился в футбольном плане, по-настоящему преобразился и приблизился к образцу полузащитника. Принято считать, что он балансирующий игрой середины поля, но он способен и умело защищаться, и играть решающую роль в атаке. Он всегда понимает, где должен находиться», – приводит TMW слова Дешама.

ЧМ-2022,Дидье Дешам,Адриен Рабио,
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