Дешам: «Рабио по-настоящему преобразился»

«Он продолжает делать то, что отлично удавалось ему в «Ювентусе» в этом сезоне. Я хорошо знаю Адриена как человека, но за последнее время он изменился в футбольном плане, по-настоящему преобразился и приблизился к образцу полузащитника. Принято считать, что он балансирующий игрой середины поля, но он способен и умело защищаться, и играть решающую роль в атаке. Он всегда понимает, где должен находиться», – приводит TMW слова Дешама.