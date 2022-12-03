Месси впервые в карьере забил в плей-офф чемпионата мира

Сборная Аргентины вышла вперед в матче с Австралией. В эти минуты сборная Аргентины встречается с Австралией в 1/8 чемпионата мира. На 35-й минуте счет встречи открыл Лионель Месси , забивший с передачи Николаса Отаменди .

Для Месси этот гол стал первым в плей-офф чемпионатов мира за всю карьеру. До этого форвард провел 8 матчей в плей-офф ЧМ-2006, ЧМ-2010, ЧМ-2014 и ЧМ-2018, но ни разу не отмечался в них забитыми мячами.