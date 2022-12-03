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1 час назад

Месси впервые в карьере забил в плей-офф чемпионата мира

Rusfootballиещё 4

Сборная Аргентины вышла вперед в матче с Австралией. В эти минуты сборная Аргентины встречается с Австралией в 1/8 чемпионата мира. На 35-й минуте счет встречи открыл Лионель Месси, забивший с передачи Николаса Отаменди.

Месси впервые в карьере забил в плей-офф чемпионата мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Для Месси этот гол стал первым в плей-офф чемпионатов мира за всю карьеру. До этого форвард провел 8 матчей в плей-офф ЧМ-2006, ЧМ-2010, ЧМ-2014 и ЧМ-2018, но ни разу не отмечался в них забитыми мячами.

Нидерланды обыграли США в 1/8 финала ЧМ-2022

В случае победы сборная Аргентина попадет в четвертьфинал ЧМ-2022, где сыграет с Нидерландами.

ЧМ-2022,Николас Отаменди,Лионель Месси,
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