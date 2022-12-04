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1 час назад

Роналду попал в символическую сборную худших игроков группового этапа ЧМ-2022

RT на русском

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду попал в символическую сборную худших игроков группового этапа чемпионата мира 2022 года по версии портала Sofascore.

Роналду попал в символическую сборную худших игроков ЧМ-2022
Фото: RT на русскомRT на русском

Также в символическую сборную попали вратарь Мешаль Баршим (Катар), защитники Хомам Ахмед (Катар), Франсиско Кальво (Коста-Рика), Оскар Дуарте (Коста-Рика), Алистер Джонстон (Канада), полузащитники Тажон Бушанан (Канада), Абдулела Аль-Мальки (Саудовская Аравия), Карим Будиаф (Катар), Мэтью Леки (Австралия), а также нападающий Альмоез Али (Катар).

Для 37-летнего португальца турнир в Катаре стал пятым чемпионатом мира в карьере.

В трёх матчах группового этапа нападающий забил один мяч.

Сборная Португалии прошла в плей-офф, где в 1/8 финала сыграет с командой Швейцарии.

Ранее Роналду установил рекорд по количеству проведённых матчей на чемпионатах Европы и мира.

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