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1 час назад

Месси побил рекорд чемпионатов мира

Lenta.ru

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд чемпионатов мира по количеству призов самому ценному игроку матча. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Месси побил рекорд чемпионатов мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Футболист был признан лучшим игроком встречи против команды Австралии. Он в восьмой раз получил этот приз. Это лучший результат с 2002 года, когда была введена подобная номинация.

Сборная Аргентины одержала победу над Австралией со счетом 2:1. Первый мяч забил Месси. Всего он нанес шесть ударов, из которых два — в створ и отдал 52 точных передачи. Встреча стала для аргентинца 1000-й в профессиональной карьере.

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на воскресенье, 4 декабря

В четвертьфинале мундиаля Аргентина сыграет со сборной Нидерландов, в 1/8 финала переигравшей американцев. Встреча состоится 9 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.

ЧМ-2022,Лионель Месси,
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