Экс-футболист сборной Словакии назвал причину отстранения России

«Очень жалко, что Россию отстранили. Я играл и жил в России, приезжал на ваш чемпионат мира — этот турнир невозможно сравнить с африканским. В России был очень классный чемпионат, он понравился всем.



Свою роль в отстранении сыграла политика, которой я не хочу касаться. Конечно, было давление на ФИФА», — передает слова Мухи «Матч ТВ».