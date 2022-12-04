ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
39 минут назад

Бывший вратарь сборной Словакии назвал давление на ФИФА причиной отстранения России

Газета.Ru

Бывший голкипер сборной Словакии по футболу Ян Муха заявил, что давление на Международную федерацию футбола (ФИФА) стало причиной отстранения российских футболистов от международных соревнований.

Экс-футболист сборной Словакии назвал причину отстранения России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очень жалко, что Россию отстранили. Я играл и жил в России, приезжал на ваш чемпионат мира — этот турнир невозможно сравнить с африканским. В России был очень классный чемпионат, он понравился всем.

Свою роль в отстранении сыграла политика, которой я не хочу касаться. Конечно, было давление на ФИФА», — передает слова Мухи «Матч ТВ».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, в том числе в квалификации к чемпионату мира — 2022.

Аршавин назвал сборную, которая удивила его больше остальных на ЧМ-2022

Осенью стало известно, что российская команда не будет принимать участие в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года, а следовательно, пропустит и предстоящий турнир в Германии.

ЧМ-2022,Ян Муха,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители