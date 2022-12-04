Экс-футболист сборной Словакии назвал причину отстранения России

Бывший голкипер сборной Словакии по футболу Ян Муха заявил, что давление на Международную федерацию футбола (ФИФА) стало причиной отстранения российских футболистов от международных соревнований.
«Очень жалко, что Россию отстранили. Я играл и жил в России, приезжал на ваш чемпионат мира — этот турнир невозможно сравнить с африканским. В России был очень классный чемпионат, он понравился всем.
Свою роль в отстранении сыграла политика, которой я не хочу касаться. Конечно, было давление на ФИФА», — передает слова Мухи «Матч ТВ».
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, в том числе в квалификации к чемпионату мира — 2022.
Осенью стало известно, что российская команда не будет принимать участие в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года, а следовательно, пропустит и предстоящий турнир в Германии.