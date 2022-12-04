«После победы на Кубке Америки Месси поднял свой статус, и теперь все аргентинские болельщики вместе с ним на все 100%. Тот успех пошёл ему на пользу, что Лео доказывает в каждом матче. Месси тащит, как Марадона. Они разные, но суть одна», - высказался Пасторе для Sky Sport.