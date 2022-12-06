Макрон: не сомневаюсь, что мы одержим победу над Англией

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что его национальная команда обыграет Англию в матче 1/4 финала чемпионата мира. Соперники встретятся 10 декабря.

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«Чтобы давать точный прогноз, нужны составы. Поэтому нам следует подождать дня матча. Если же говорить об общем прогнозе, то сомнений в победе Франции нет», — цитирует Макрона RTL France.

Примечательно, что ранее Макрон уже давал прогноз на матч сборной Франции. Он говорил, что французы обыграют поляков в 1/8 финала со счётом 3:1. Прогноз Макрона полностью сбылся.