Макрон: не сомневаюсь, что мы одержим победу над Англией

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что его национальная команда обыграет Англию в матче 1/4 финала чемпионата мира. Соперники встретятся 10 декабря.
«Чтобы давать точный прогноз, нужны составы. Поэтому нам следует подождать дня матча. Если же говорить об общем прогнозе, то сомнений в победе Франции нет», — цитирует Макрона RTL France.
Примечательно, что ранее Макрон уже давал прогноз на матч сборной Франции. Он говорил, что французы обыграют поляков в 1/8 финала со счётом 3:1. Прогноз Макрона полностью сбылся.
Любопытно, что политик также предсказал авторов голов. Он угадал, что отличатся Килиан Мбаппе, Оливье Живу и Роберт Левандовски.