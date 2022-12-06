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27 минут назад

Форвард сборной Бразилии Неймар заявил, что проплакал всю ночь из-за полученной травмы

Газета.Ruиещё 7

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о своих эмоциях после полученной травмы в матче с Сербией на чемпионате мира в Катаре, после чего он пропустил игры со Швейцарией и Камеруном. Его слова передает Globo.

"Я был очень напуган": Неймар заявил, что проплакал всю ночь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я был очень напуган, потому что у меня все было хорошо после очень хорошего сезона. Получить такую травму довольно тяжело. На днях я проплакал всю ночь. Моя семья знает об этом, но все обошлось. Это стоило усилий», — сказал Неймар.

Бразильцы в 1/8 финала турнира нанесли поражение команде Южной Кореи со счетом 4:1. Все голы южноамериканцы забили в первом тайме. Отличились Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета.

Неймару остался один мяч до рекорда сборной Бразилии по голам

В четвертьфинале сборная Бразилии сыграет с хорватами. Матч пройдет 9 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени.

Ранее Неймар обратился к легенде мирового футбола Пеле после победы над Южной Кореей.

ЧМ-2022,Лукас Пакета,
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