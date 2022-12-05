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2 часа назад

Интервью де Брюйне привело к конфликтам в сборной Бельгии. Хавбек «оторван» от остальных игроков команды

Sports.ruиещё 1

Интервью Кевина де Брюйне привело к конфликтам в сборной Бельгии.

Интервью де Брюйне привело к конфликтам в сборной Бельгии
Фото: Sports.ruSports.ru

Во время группового этапа ЧМ-2022 The Guardian опубликовал интервью с полузащитником «Манчестер Сити», в котором он заявил, что у Бельгии «нет шансов» победить на ЧМ-2022, потому что игроки команды «слишком стары». После поражения от Марокко (0:2) 35-летний защитник Ян Вертонген сказал, что у Бельгии «слишком стары» игроки атаки.

По данным The Athletic, де Брюйне расстроила реакция на его слова. Он считает, что их вырвали из контекста.

До интервью Кевина атмосфера в сборной Бельгии и так была непростой. После него ситуация усугубилась. L’Équipe даже писал, что игроки сборной Бельгии подрались в раздевалке, но The Athletic со ссылкой на несколько источников пишет, что конфликт был, но до драки не дошло.

Де Брюйне и Вертонген выясняли отношения, и Ромелу Лукаку пришлось вмешаться в их конфликт. Кроме того, напряженный разговор был между Вертонгеном и Эденом Азаром, но хавбек «Реала» смог успокоить защитника.

Источники сообщают, что де Брюйне «оторван» от всех остальных игроков сборной Бельгии. Он чувствовал себя некомфортно в атмосфере, которая настолько отличается от того, к чему он привык в «Манчестер Сити».

ЧМ-2022,Ян Вертонген,Эден Азар,Реал,
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