Интервью де Брюйне привело к конфликтам в сборной Бельгии

Интервью Кевина де Брюйне привело к конфликтам в сборной Бельгии.

Фото: Sports.ru Sports.ru

Во время группового этапа ЧМ-2022 The Guardian опубликовал интервью с полузащитником «Манчестер Сити», в котором он заявил, что у Бельгии «нет шансов» победить на ЧМ-2022, потому что игроки команды «слишком стары». После поражения от Марокко (0:2) 35-летний защитник Ян Вертонген сказал, что у Бельгии «слишком стары» игроки атаки.

По данным The Athletic, де Брюйне расстроила реакция на его слова. Он считает, что их вырвали из контекста.

До интервью Кевина атмосфера в сборной Бельгии и так была непростой. После него ситуация усугубилась. L’Équipe даже писал, что игроки сборной Бельгии подрались в раздевалке, но The Athletic со ссылкой на несколько источников пишет, что конфликт был, но до драки не дошло.

Де Брюйне и Вертонген выясняли отношения, и Ромелу Лукаку пришлось вмешаться в их конфликт. Кроме того, напряженный разговор был между Вертонгеном и Эденом Азаром, но хавбек «Реала» смог успокоить защитника.