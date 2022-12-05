В Катаре объяснили, зачем фотографируют полуголую модель

«К вашему сведению, наши болельщики фотографируют Кнолль не потому, что она им нравится, а потому, что им не нравится, как она неподобающе одета. Вам это подтвердит любой житель Катара. Он фотографировал, чтобы сообщить об этом людям», — написал Аль-Джефаири.