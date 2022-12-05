ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
0° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

В Катаре рассказали, что фотографируют полуобнаженную хорватскую модель потому, что им не нравится ее одежда

Газета.Ruиещё 1

Известный арабский бизнесмен Мохаммед Хассан Аль-Джефаири в своих соцсетях объяснил повышенное внимание местных болельщиков к хорватской модели Иване Кнолль. Катарская публика во время чемпионата мира постоянно пытается запечатлеть девушку в объективах камер своих телефонов.

В Катаре объяснили, зачем фотографируют полуголую модель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К вашему сведению, наши болельщики фотографируют Кнолль не потому, что она им нравится, а потому, что им не нравится, как она неподобающе одета. Вам это подтвердит любой житель Катара. Он фотографировал, чтобы сообщить об этом людям», — написал Аль-Джефаири.

Стоит отметить, что Кнолль во время всего чемпионата эпатировала мусульманскую страну своим внешним видом. Хорватская модель даже прошлась в купальнике по улицам Катара и сделала фотосессию. На стадион девушка также приходит в откровенных нарядах.

Названы призовые английских футболистов в сборной на ЧМ

Сборная Хорватии заняла второе место в своей группе, пропустив вперед себя только Марокко. В первом туре подопечные Златко Далича сыграли с ними вничью, а затем обыграли Канаду (4:1) и поделили очки с Бельгией (0:0).

Сегодня вице-чемпионы прошлого чемпионата мира в 1/8 встретятся со сборной Японии.

ЧМ-2022,Златко Далич,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители