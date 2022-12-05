В Катаре объяснили, зачем фотографируют полуголую модель

Известный арабский бизнесмен Мохаммед Хассан Аль-Джефаири в своих соцсетях объяснил повышенное внимание местных болельщиков к хорватской модели Иване Кнолль. Катарская публика во время чемпионата мира постоянно пытается запечатлеть девушку в объективах камер своих телефонов.
«К вашему сведению, наши болельщики фотографируют Кнолль не потому, что она им нравится, а потому, что им не нравится, как она неподобающе одета. Вам это подтвердит любой житель Катара. Он фотографировал, чтобы сообщить об этом людям», — написал Аль-Джефаири.
Стоит отметить, что Кнолль во время всего чемпионата эпатировала мусульманскую страну своим внешним видом. Хорватская модель даже прошлась в купальнике по улицам Катара и сделала фотосессию. На стадион девушка также приходит в откровенных нарядах.
Сборная Хорватии заняла второе место в своей группе, пропустив вперед себя только Марокко. В первом туре подопечные Златко Далича сыграли с ними вничью, а затем обыграли Канаду (4:1) и поделили очки с Бельгией (0:0).
Сегодня вице-чемпионы прошлого чемпионата мира в 1/8 встретятся со сборной Японии.