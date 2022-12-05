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55 минут назад

Легенда "МЮ" Фердинанд считает Мбаппе наследником Месси и Роналду

Газета.Ruиещё 1

Легенда английского «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением об игроке сборной Франции Килиане Мбаппе, передает Eurosport.co.uk.

Легенда «МЮ» назвал Мбаппе наследником Месси и Роналду
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Месси и Роналду были лучшими все эти годы, но этот парень — наследник престола. У него феноменальный талант, и он тот, кто будоражит», — сказал Фердинанд.

Сборная Франции заняла первое место на групповом этапе. Сначала действующие чемпионы мира разгромили Австралию (4:1), а затем обыграли Данию (2:1) и уступили Тунису (0:1).

В матче 1/8 финала подопечные Дидье Дешама в воскресенье без труда расправились со сборной Польши (3:1). За французов отличились Оливье Жиру и Килиан Мбаппе (дубль). Единственный гол красно-белых забил Роберт Левандовски (с пенальти) на последней минуте матча.

ЧМ-2022,Роберт Левандовски,Манчестер Юнайтед,
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