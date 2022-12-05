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1 час назад

Болельщики раскритиковали преклонение колена игроками Англии на ЧМ-2022

Алиса Селезнёва

Пользователи соцсетей раскритиковали игроков сборной Англии, которые поддержали акцию BLM и встали на одно колено перед игрой с Сенегалом в 1/8 чемпионата мира по футболу в Катаре. Их высказывания приводит Telegram-канал «Пул N3».

Болельщики раскритиковали преклонение колена англичанами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Преклонение колена - это выражение солидарности общественному движению Black Lives Matter, которое возникло после убийства в США темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Участники движения выступают за борьбу с расизмом, а также против полицейского насилия в отношении чернокожих. Перед началом игры в 1/8 чемпионата мира по футболу в Катаре англичане встали на колено перед футболистами Сенегала, которые не ответили им взаимностью.

Пользователи соцсетей назвали «фарсом» поведение игроков сборной Англии, обратив внимание на то, что темнокожие сенегальцы не поддержали акцию BLM.

«Англия встала на колени, а Сенегал нет, потому что они знают, что все это чушь», «Англия на колене, а Сенегал видит, что это фарс, и стоит», - констатировали они.

При этом главный тренер команды Гарет Саутгейт отметил, что команда намерена и дальше преклонять колено перед матчами, пишет «Чемпионат».

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«Это то, за что мы выступаем как команда, и что мы делали в течение длительного периода времени. Это сильное заявление, которое разойдется по всему миру. В частности, оно адресовано молодым людям – чтобы они увидели, что инклюзивность очень важна», - заметил он.

Ранее на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре все игроки сборной Англии преклонили колено перед игрой с Ираном.

ЧМ-2022,Джордж Флойд,Гарет Саутгейт,
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