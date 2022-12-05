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1 час назад

Китайская мафия пытается нажиться на перепродаже билетов на матчи сборной Аргентины на ЧМ

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Членов азиатских мафиозных группировок подозревают в махинациях с перепродажей билетов на четвертьфинальный матч ЧМ-2022 в Катаре между сборными Аргентины и Нидерландов.

Китайская мафия пытается нажиться на Месси
Фото: BetassistBetassist

Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, на теневом рынке билеты на встречу «альбиселесте» и «оранжевых» подорожали в пять раз относительно их номинальной стоимости. Утверждается, что китайская мафия таким образом пытается отмыть деньги. В махинациях часто используется тот факт, что ЧМ в Катаре с большой долей вероятности станет последним в карьере капитана и форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

В расследовании журналистов говорится, что билет на четвертьфинальный матч Аргентина— Нидерланды сейчас можно купить по цене от € 4,5 тыс., что превышает номинальную стоимость сразу в пять раз.

Встреча сборных Аргентины и Нидерландов состоится в пятницу, 9 декабря, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» и начнётся в 22:00 мск.

ЧМ-2022,Лионель Месси,
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