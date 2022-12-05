Названы призовые английских футболистов в сборной на ЧМ

И куда идут эти деньги.

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Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Команда Гарета Саутгейта обыграла Сенегал в 1/8 финала. Теперь англичан ждёт встреча с Францией – она состоится 10 декабря в 22:00 по московскому времени. В случае успеха на ЧМ англичане заработают неплохие деньги. Рассказываем, откуда они берутся. А главное – сколько?

Сколько зарабатывают игроки сборной Англии?

Если сборная Англии выиграет чемпионат мира в Катаре, то её игроки получат от € 490 тысяч до € 550 тысяч каждый. Такая денежная компенсация, по информации британских журналистов, им положена за четыре матча стадии плей-офф. Но игроки не потратят эти деньги на собственные нужды – на протяжении уже нескольких лет они жертвуют деньги на благотворительность. О том, как происходит процедура выплаты денег игрокам сборной Англии, недавно рассказал экс-вратарь национальной команды Бен Фостер.

«В Англии работает так, что вы получаете гонорар за игру. В этом нет ничего серьёзного. Можно говорить о двух тысячах за игру или что-то в этом роде. Но гонорар каждого отдельного игрока всегда направлялся на благотворительность», – сказал Бен Фостер на своём канале в YouТube.

Этим летом женская сборная Англии выиграла домашний чемпионат Европы. Для сравнения, за победу на турнире каждая футболистка получила £ 55 тысяч. Главный тренер сборной Англии Сарина Вигман получила бонус в размере £ 200 тысяч за то, что привела команду к чемпионству.

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