"Вынесут": Павлюченко предрек поражение сборной Англии на ЧМ-2022

"Нынешняя Англия не дойдет до финала. Если англичане встретятся с Францией, Бразилией или Аргентиной, их вынесут и все. В футболе все может произойти, но французы или те же испанцы на голову сильнее Англии. Игра англичан меня не впечатляет", - цитирует Павлюченко "РБ Спорт".