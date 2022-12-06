"Вынесут": Павлюченко предрек поражение сборной Англии на ЧМ-2022

Бывший нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Тоттенхэм" Роман Павлюченко заявил, что не верит в успешное выступление сборной Англии на чемпионате мира в Катаре.
"Нынешняя Англия не дойдет до финала. Если англичане встретятся с Францией, Бразилией или Аргентиной, их вынесут и все. В футболе все может произойти, но французы или те же испанцы на голову сильнее Англии. Игра англичан меня не впечатляет", - цитирует Павлюченко "РБ Спорт".
В 1/8 финала сборная Англии одержала победу над командой Сенегала со счетом 3:0. Забитыми мячами отличились Джордан Хендерсон, Гарри Кейн и Букайо Сака. В четвертьфинале команда Гарета Саутгейта встретится со сборной Франции. Матч пройдет 10 декабря. Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир, в котором принимают участие 32 лучших сборных планеты, проходит на восьми аренах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".
Ранее стало известно, что главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" Александр Сторожук будет официально отправлен в отставку, но останется работать в структуре команды. Руководство клуба до сих пор не определилось с кандидатурой нового главного тренера и ведет переговоры с несколькими претендентами. Окончательное решение будет принимать владелец "Краснодара" Сергей Галицкий.