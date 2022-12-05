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2 часа назад

Дуймович заявил, что сборная Хорватии уже решила свою задачу на ЧМ-2022 в Катаре

Матч ТВиещё 3

Бывший полузащитник «Локомотива» Томислав Дуймович поделился ожиданиями от матча сборной Хорватии против Японии в 1/8 финала чемпионата мира 2022 в Катаре.

Дуймович: сборная Хорватии уже решила свою задачу на ЧМ-2022 в Катаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матч Япония — Хорватия пройдет сегодня и начнется в 18:00 мск. А прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует в 17:45 мск.

— На стороне Хорватии, безусловно, опыт. Будем играть с одной заменой, но других перестановок, уверен, Далич не проведет. Честно, все игроки, тренеры и я думаем, что этой сборной надо двигаться от игры к игре. Кто заранее стал заглядывать в будущее и видел себя финале, уже вылетел. Например, та же самая Германия. Дай бог мы обыграем японцев. Дальше будут южнокорейцы или бразильцы.

Основную задачу эта сборная Хорватии решила — она вышла из группы. Не надо сравнивать эту команду с той, которая была четыре года назад. Сейчас смена поколений, и нам не легко. Например, золотое, но уже постаревшее поколение бельгийцев не смогло выйти из группы. Этот мундиаль может стать последним для Модрича, Ловрена и Перишича. Молодые игроки должны пока набираться опыты у этих легенд, чтобы выходить на поле и играть так же, а где то даже лучше, — приводит слова Дуймовича Sport24.

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».

ЧМ-2022,Томислав Дуймович,
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