Дуймович: сборная Хорватии уже решила свою задачу на ЧМ-2022 в Катаре

— На стороне Хорватии, безусловно, опыт. Будем играть с одной заменой, но других перестановок, уверен, Далич не проведет. Честно, все игроки, тренеры и я думаем, что этой сборной надо двигаться от игры к игре. Кто заранее стал заглядывать в будущее и видел себя финале, уже вылетел. Например, та же самая Германия. Дай бог мы обыграем японцев. Дальше будут южнокорейцы или бразильцы.



Основную задачу эта сборная Хорватии решила — она вышла из группы. Не надо сравнивать эту команду с той, которая была четыре года назад. Сейчас смена поколений, и нам не легко. Например, золотое, но уже постаревшее поколение бельгийцев не смогло выйти из группы. Этот мундиаль может стать последним для Модрича, Ловрена и Перишича. Молодые игроки должны пока набираться опыты у этих легенд, чтобы выходить на поле и играть так же, а где то даже лучше, — приводит слова Дуймовича Sport24.