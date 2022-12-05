ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

​Уткин отреагировал на серию пенальти в матче Япония – Хорватия

Евро-футбол.Ру

Матч сборных Японии и Хорватии стал первым на чемпионате мира – 2022, в котором дело дошло до серии одиннадцатиметровых ударов. Финалисты прошлого чемпионата мира, хорваты, взяли верх – их вратарь Доминик Ливакович отразил три удара с «точки».

​Уткин отреагировал на серию пенальти в матче Япония – Хорватия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Короткий комментарий после завершения матча японцев и хорватов дал известный журналист Василий Уткин.

«Ну что, свято место пусто не бывает. Щесны отбыл с чемпионата, появился Ливакович…» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что Войцех Щесны на чемпионате мира отбивал пенальти в матчах против Саудовской Аравии и Аргентины. Во втором случае поляк взял удар самого Лионеля Месси.

ЧМ-2022,Доминик Ливакович,Василий Уткин,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители