​Уткин отреагировал на серию пенальти в матче Япония – Хорватия

Матч сборных Японии и Хорватии стал первым на чемпионате мира – 2022, в котором дело дошло до серии одиннадцатиметровых ударов. Финалисты прошлого чемпионата мира, хорваты, взяли верх – их вратарь Доминик Ливакович отразил три удара с «точки».