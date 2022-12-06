Неймару остался один мяч до рекорда сборной Бразилии по голам

Нападающий сборной Бразилии Неймар близок к национальному рекорду по голам. Накануне он забил с пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира с Южной Кореей (4:1).
На счету Неймара теперь 76 голов, больше только у Пеле (77). Отметим, что форвард «ПСЖ» провёл на 31 матч больше.
Неймар со 123 матчами занимает четвёртое место в истории сборной Бразилии. Больше сыграли только трое: Кафу, Дани Алвес и Роберто Карлос.
Неймар забил на третьем чемпионате мира. Ранее подобное удавалось двум его соотечественникам – Пеле (четыре чемпионата мира) и Роналдо (три мундиаля).
Неймар забил 4 гола в 2014 году, 2 – в 2018-м, 1 – в 2022-м. Среди действующих игроков больше мячей забили только: Томас Мюллер (10), Килиан Мбаппе, Лионель Месси (по – 9) и Криштиану Роналду (8).