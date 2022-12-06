ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
50 минут назад

Неймару остался один мяч до рекорда сборной Бразилии по голам

Betassistиещё 4

Нападающий сборной Бразилии Неймар близок к национальному рекорду по голам. Накануне он забил с пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира с Южной Кореей (4:1).

Неймару остался один мяч до рекорда сборной Бразилии по голам
Фото: BetassistBetassist

На счету Неймара теперь 76 голов, больше только у Пеле (77). Отметим, что форвард «ПСЖ» провёл на 31 матч больше.

Неймар со 123 матчами занимает четвёртое место в истории сборной Бразилии. Больше сыграли только трое: Кафу, Дани Алвес и Роберто Карлос.

Неймар забил на третьем чемпионате мира. Ранее подобное удавалось двум его соотечественникам – Пеле (четыре чемпионата мира) и Роналдо (три мундиаля).

Неймар забил 4 гола в 2014 году, 2 – в 2018-м, 1 – в 2022-м. Среди действующих игроков больше мячей забили только: Томас Мюллер (10), Килиан Мбаппе, Лионель Месси (по – 9) и Криштиану Роналду (8).

ЧМ-2022,Томас Мюллер,Криштиану Роналду,Роберто Карлос,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители