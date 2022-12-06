Неймару остался один мяч до рекорда сборной Бразилии по голам

Нападающий сборной Бразилии Неймар близок к национальному рекорду по голам. Накануне он забил с пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира с Южной Кореей (4:1).

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На счету Неймара теперь 76 голов, больше только у Пеле (77). Отметим, что форвард «ПСЖ» провёл на 31 матч больше.

Неймар со 123 матчами занимает четвёртое место в истории сборной Бразилии. Больше сыграли только трое: Кафу, Дани Алвес и Роберто Карлос.

Неймар забил на третьем чемпионате мира. Ранее подобное удавалось двум его соотечественникам – Пеле (четыре чемпионата мира) и Роналдо (три мундиаля).