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1 час назад

Мая Есида не смог сдержать слез после поражения на ЧМ в Катаре

Илья Родин

Капитан сборной Японии по футболу Мая Есида не смог сдержать слез после поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре от команды Хорватии. Об этом пишет РИА «Новости».

Мая Есида не смог сдержать слез после поражения на ЧМ в Катаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в понедельник, 5 декабря, национальная команда Японии проиграла сборной Хорватии со счетом 1:3 (основное и дополнительное время - 1:1).

Есида рассказал в интервью порталу beIN SPORTS, что команда отдавала все силы на протяжении чемпионата, добилась отличных результатов в матчах с Германией и Испанией.

Капитан подчеркнул, что гордится своими товарищами по команде и сборной в целом. Кроме того, он поблагодарил болельщиков.

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