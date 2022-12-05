Мая Есида не смог сдержать слез после поражения на ЧМ в Катаре

Капитан сборной Японии по футболу Мая Есида не смог сдержать слез после поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре от команды Хорватии. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что в понедельник, 5 декабря, национальная команда Японии проиграла сборной Хорватии со счетом 1:3 (основное и дополнительное время - 1:1).
Есида рассказал в интервью порталу beIN SPORTS, что команда отдавала все силы на протяжении чемпионата, добилась отличных результатов в матчах с Германией и Испанией.
Капитан подчеркнул, что гордится своими товарищами по команде и сборной в целом. Кроме того, он поблагодарил болельщиков.