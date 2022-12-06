Форвард сборной Украины: Мы выступили бы на ЧМ-2022 лучше Уэльса

- Я смотрю ЧМ-2022 и думаю, что сборная Украина выступила бы лучше, чем Уэльс. Это точно, мне так кажется. Где-то даже скребет внутри, - приводит комментарии Довбика телеграм-канал журналиста Игоря Бурбаса.

Украина заняла 2 место в своей группе в отборочном раунде ЧМ-2022,набрав 12 баллов и уступив Франции, и вышла в стыковые матчи. В первом матче украинцы оказались сильнее Шотландии (3:1), но во второй встречи уступили Уэльсу со счетом 0:1 и не вышли на мундиаль.