Форвард сборной Украины: Мы выступили бы на ЧМ-2022 лучше Уэльса

Форвард сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик высказал мнение, о результатах на ЧМ-2022.
- Я смотрю ЧМ-2022 и думаю, что сборная Украина выступила бы лучше, чем Уэльс. Это точно, мне так кажется. Где-то даже скребет внутри, - приводит комментарии Довбика телеграм-канал журналиста Игоря Бурбаса.
Украина заняла 2 место в своей группе в отборочном раунде ЧМ-2022,набрав 12 баллов и уступив Франции, и вышла в стыковые матчи. В первом матче украинцы оказались сильнее Шотландии (3:1), но во второй встречи уступили Уэльсу со счетом 0:1 и не вышли на мундиаль.
Уэльс на ЧМ-2022 не смог преодолеть группой барьер, где заработали заработав всего 1 очко, сыграв вничью с США (1:1) В 3-м туре команда разгромно проиграла Англии(0:3) и прекратила борьбу за трофей.