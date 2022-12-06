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15 минут назад

Форвард сборной Украины Довбик: мы выступили бы на ЧМ-2022 лучше, чем Уэльс

Rusfootball

Форвард сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик высказал мнение, о результатах на ЧМ-2022.

Форвард сборной Украины: Мы выступили бы на ЧМ-2022 лучше Уэльса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

- Я смотрю ЧМ-2022 и думаю, что сборная Украина выступила бы лучше, чем Уэльс. Это точно, мне так кажется. Где-то даже скребет внутри, - приводит комментарии Довбика телеграм-канал журналиста Игоря Бурбаса.

Украина заняла 2 место в своей группе в отборочном раунде ЧМ-2022,набрав 12 баллов и уступив Франции, и вышла в стыковые матчи. В первом матче украинцы оказались сильнее Шотландии (3:1), но во второй встречи уступили Уэльсу со счетом 0:1 и не вышли на мундиаль.

Уэльс на ЧМ-2022 не смог преодолеть группой барьер, где заработали заработав всего 1 очко, сыграв вничью с США (1:1) В 3-м туре команда разгромно проиграла Англии(0:3) и прекратила борьбу за трофей.

ЧМ-2022,Артем Довбик,
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