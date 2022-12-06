ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на вторник, 6 декабря

Сегодня, 6 декабря, пройдут заключительные игры 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Расписание соревнований приводит «Чемпионат.com».

В 18.00 мск на стадионе Education City Stadium начнется встреча между победителем группы F сборной Марокко и вышедшей в 1/8 со второго места в группе E сборной Испании.

Марокканцы в ходе турнира неожиданно опередили соперников по группе - команды Бельгии, Хорватии и Канады, набрав семь очков в трех матчах. Начав с ничьей в матче с Хорватией, затем они обыграли Бельгию (2:0) и Канаду (2:1). При этом Испания заняла только второе место в группе E. В активе команды уверенная победа над Коста-Рикой (7:0), ничья с Германией (1:1) и поражение от Японии (2:1).

А в 22.00 мск болельщиков ждет встреча сборных Португалии и Швейцарии. Матч пройдет на Lusail Iconic Stadium. Португальцы являются лидерами группы Н. В их активе победы в матчах с Ганой (3:2) и Уругваем (2:0) и поражение в матче с Южной Кореей со счетом 1:2.

Сборная Швейцарии заняла второе место в группе G. Швейцарцы одержали победы с минимальным перевесом в матчах с Камеруном (1:0) и Сербией (3:2) и проиграли Бразилии (0:1).