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1 час назад

Экс-футболист «Анжи» напал на болельщика после матча на ЧМ-2022 в Катаре

Елена Прошина

Бывший нападающий испанской «Барселоны» и российского «Анжи», президент Камерунской федерации футбола Самюэль Это'о напал на болельщика после матча чемпионата мира в Катаре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на La Opinion.

Экс-футболист «Анжи» напал на болельщика после матча на ЧМ-2022 в Катаре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сборная Бразилии обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:1. Несколько болельщиков подошли к Это'о, чтобы сфотографироваться, когда тот покидал стадион. В этот же момент рядом появился мужчина с камерой.

Между Это'о и болельщиком начался разговор, после которого мужчина попытался уйти, а экс-футболист стал его преследовать. Один из помощников спортсмена забрал камеру и бросил ее на землю. Когда болельщик попытался ее поднять, Это'о ударил его ногой в голову.

Уточняется, что спортсмен покинул место происшествия в сопровождении службы безопасности. Теперь комментаторы требуют отставки Это’О с поста главы Камерунской федерации футбола.

Напомним, спортсмен находится в Катаре в качестве «посла наследия» чемпионата мира. Футболист завершил карьеру в 2019 году. Он доигрывал именно в Катаре.

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