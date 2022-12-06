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1 час назад

​Роналду высказался перед матчем на чемпионате мира

Евро-футбол.Ру

Звёздный нападающий Криштиану Роналду сделал публикацию в социальных сетях перед матчем сборных Португалии и Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира.

​Роналду высказался перед матчем на чемпионате мира
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Сегодня за Португалию! За португальцев! За нас и за наших! Сегодня за все мечты, которые имеет каждый из нас. Сделаем всё», - написал Роналду.

Матч сборных Португалии и Швейцарии стартует 6 декабря в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Победитель матча Португалия – Швейцария в четвертьфинале чемпионата мира сыграет против Марокко или Испании.

ЧМ-2022,Криштиану Роналду,
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