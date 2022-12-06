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1 час назад

Это’О извинился за избиение болельщика на матче ЧМ-2022

Матч ТВ

Глава Федерации футбола Камеруна Самюэль Это’О в социальной сети принес извинения за избиение болельщика после матча чемпионата мира 2022 в Катаре между сборными Бразилии и Южной Кореи (4:1).

Это’О извинился за избиение болельщика на матче ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее издание La Opinion опубликовало видео того, как Это’О выходит со стадиона «974» в Дохе. Несколько фанатов подошли к экс игроку «Интера» и «Челси», чтобы сфотографироваться с ним. В этот момент в кадре появился мужчина с камерой, который позже вступил в конфликт с Это’О. После словесной перепалки 41 летний камерунец нанес удар ногой, который попал в верхнюю часть тела оппонента или, возможно, в голову, после чего пострадавший упал на землю.

Видео дня

Это’О занимает пост президента Камерунской футбольной ассоциации. По данным СМИ, бывший игрок «Анжи» разозлился на мужчину за то, что тот обвинил его в даче взятке судье перед отборочным матчем ЧМ 2022 против команды Алжира.

— 5 декабря у меня произошла жесткая ссора с человеком, который, вероятно, был алжирским болельщиком. Я хотел бы извиниться за то, что вышел из себя и отреагировал так, это не свойственно мне. Я приношу извинения общественности за этот прискорбный инцидент. Обещаю продолжать противостоять безжалостным провокациям и ежедневным преследованиям со стороны некоторых алжирских фанатов.

Действительно, после матча Камерун Алжир 29 марта я стал объектом оскорблений и обвинений в мошенничестве, без каких либо доказательств. Во время чемпионата мира в Катаре камерунские болельщики подвергались преследованиям со стороны алжирцев по тому же поводу. Я хотел бы отметить, что поражение Алжира было удручающим, но полностью соответствовало правилам и этике нашего вида спорта. Все апелляции, поданные Алжирской федерацией футбола в компетентные инстанции, были отклонены. Поэтому я призываю алжирские власти и спортивные федерации взять на себя ответственность и положить конец этому нездоровому климату до того, как произойдет более серьезная трагедия.

Алжирским болельщикам я желаю, чтобы они обрели покой и сумели преодолеть разочарование от болезненного поражения, которое оставило их позади нас, — написал Это’О.

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