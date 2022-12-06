Это’О извинился за избиение болельщика на матче ЧМ-2022

— 5 декабря у меня произошла жесткая ссора с человеком, который, вероятно, был алжирским болельщиком. Я хотел бы извиниться за то, что вышел из себя и отреагировал так, это не свойственно мне. Я приношу извинения общественности за этот прискорбный инцидент. Обещаю продолжать противостоять безжалостным провокациям и ежедневным преследованиям со стороны некоторых алжирских фанатов.



Действительно, после матча Камерун Алжир 29 марта я стал объектом оскорблений и обвинений в мошенничестве, без каких либо доказательств. Во время чемпионата мира в Катаре камерунские болельщики подвергались преследованиям со стороны алжирцев по тому же поводу. Я хотел бы отметить, что поражение Алжира было удручающим, но полностью соответствовало правилам и этике нашего вида спорта. Все апелляции, поданные Алжирской федерацией футбола в компетентные инстанции, были отклонены. Поэтому я призываю алжирские власти и спортивные федерации взять на себя ответственность и положить конец этому нездоровому климату до того, как произойдет более серьезная трагедия.



Алжирским болельщикам я желаю, чтобы они обрели покой и сумели преодолеть разочарование от болезненного поражения, которое оставило их позади нас, — написал Это’О.