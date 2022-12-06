Роналду не попал в состав сборной Португалии на матч ЧМ против Швейцарии

Находящийся без клуба полузащитник Криштиану Роналду не попал в основной состав сборной Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии. Встреча между соперниками начнется в 22:00 по московскому времени.

На групповом этапе португальцы обыграли Гану (3:2) и Уругвай (2:0), а также уступили Южной Корее 1:2. Роналду принял участие во всех трех играх, ни одного не проведя полностью. После этого португалец заявлял о недовольстве своим игровым временем и выбором главного тренера Фернанду Сантушем. На счету Роналду на этом ЧМ один забитый мяч (с пенальти).