Роналду не попал в состав сборной Португалии на матч ЧМ против Швейцарии

Находящийся без клуба полузащитник Криштиану Роналду не попал в основной состав сборной Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии. Встреча между соперниками начнется в 22:00 по московскому времени.
Португалия: Кошта, Дало, Пепе, Диаш, Геррейро, Карвалью, Отавио, Силва, Фернандеш, Феликс, Рамос.
Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Аканджи, Шакири, Джака, Соу, Фернандеш, Фройлер, Варгас, Эмболо.
На групповом этапе португальцы обыграли Гану (3:2) и Уругвай (2:0), а также уступили Южной Корее 1:2. Роналду принял участие во всех трех играх, ни одного не проведя полностью. После этого португалец заявлял о недовольстве своим игровым временем и выбором главного тренера Фернанду Сантушем. На счету Роналду на этом ЧМ один забитый мяч (с пенальти).
Сборная Швейцарии стала второй в своей группе. Подопечные экс-наставника «Спартака» Мурата Якина одержали победу над Камеруном (1:0) и Сербией (3:2), а также уступили Бразилии (0:1).