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1 час назад

Роналду не включили в состав сборной Португалии на матч ЧМ против Швейцарии

Илья Родин

Полузащитник Криштиану Роналду не попал в основной состав национальной команды Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии. Об этом пишет «Газета.Ru».

Роналду не включили в состав сборной Португалии на матч ЧМ против Швейцарии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее ФК «Манчестер Юнайтед» досрочно расторгнул контракт с Роналду. В настоящее время у него нет подписанных договоров ни с одним клубом.

По данным портала, в список попали Кошта, Дало, Пепе, Диаш, Геррейро, Карвалью, Отавио, Силва, Фернандеш, Феликс и Рамос.

В состав сборной Швейцарии, в свою очередь, включены Зоммер, Родригес, Шер, Аканджи, Шакири, Джака, Соу, Фернандеш, Фройлер, Варгас и Эмболо.

Ранее сообщалось, что сборная Марокко победила Испанию в серии пенальти. Команда, которая одержит победу в матче Португалия - Швейцария, станет соперником африканцев в 1/4 финала.

ЧМ-2022,Криштиану Роналду,
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