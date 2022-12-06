Роналду не включили в состав сборной Португалии на матч ЧМ против Швейцарии

Полузащитник Криштиану Роналду не попал в основной состав национальной команды Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии. Об этом пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что ранее ФК «Манчестер Юнайтед» досрочно расторгнул контракт с Роналду. В настоящее время у него нет подписанных договоров ни с одним клубом.

По данным портала, в список попали Кошта, Дало, Пепе, Диаш, Геррейро, Карвалью, Отавио, Силва, Фернандеш, Феликс и Рамос.

В состав сборной Швейцарии, в свою очередь, включены Зоммер, Родригес, Шер, Аканджи, Шакири, Джака, Соу, Фернандеш, Фройлер, Варгас и Эмболо.