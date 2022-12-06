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26 минут назад

Бускетс: «Испания вылетела самым неприятным образом»

Евро-футбол.Ру

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал поражение от Марокко в 1/8 финала.

Бускетс прокомментировал поражение от Марокко в 1/8 финала
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Команды так и не открыли счёт в основное и дополнительное время, а в серии пенальти точнее оказались марокканцы – 3:0. Одним из игроков, неудачно исполнивших одиннадцатиметровый, оказался Бускетс.

«Сегодня было много физической борьбы, сборная Марокко очень компактно оборонялась. Было трудно, особенно с учётом дополнительного времени. Мы покидаем турнир, проиграв самым неприятным образом, и теперь нам нужно прийти в себя и двигаться дальше. У нас молодой состав, сборную ждёт отличное будущее», – заявил после матча хавбек «Барселоны», отказавшийся комментировать свои дальнейшие перспективы в национальной команде.

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