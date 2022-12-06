Бускетс прокомментировал поражение от Марокко в 1/8 финала

«Сегодня было много физической борьбы, сборная Марокко очень компактно оборонялась. Было трудно, особенно с учётом дополнительного времени. Мы покидаем турнир, проиграв самым неприятным образом, и теперь нам нужно прийти в себя и двигаться дальше. У нас молодой состав, сборную ждёт отличное будущее», – заявил после матча хавбек «Барселоны», отказавшийся комментировать свои дальнейшие перспективы в национальной команде.