Губерниев дал Роналду оскорбительную характеристику

«Ещё недавно в споре Роналду - Месси я был за Криштиану!!! Но в свете последних событий весь мир увидел, что португалец редкое говно…. Тьфу…», — написал Губерниев в своём телеграм-канале .

Напомним, 37-летний футболист высказал своё недовольство тем, что главный тренер сборной Фернанду Сантуш менял его во всех матчах мундиаля. Во встрече с Южной Кореей (1:2) экс-форвард « Манчестер Юнайтед » и вовсе отыграл чуть больше часа.

В эти минуты чемпионы Европы 2016 года встречаются со Швейцарией в 1/8 финала ЧМ в Катаре. Роналду при этом остался на скамейке запасных. В последний раз такое было на крупных турнирах 14 лет назад.