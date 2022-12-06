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23 минуты назад

Дмитрий Губерниев: в свете последних событий весь мир увидел, что Роналду редкое говно

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Португалец не попал в старт на игру со Швейцарией.

Губерниев дал Роналду оскорбительную характеристику
Фото: bookmaker-ratings.rubookmaker-ratings.ru

Российский комментатор Дмитрий Губерниев жёстко отозвался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Ещё недавно в споре Роналду - Месси я был за Криштиану!!! Но в свете последних событий весь мир увидел, что португалец редкое говно…. Тьфу…», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, 37-летний футболист высказал своё недовольство тем, что главный тренер сборной Фернанду Сантуш менял его во всех матчах мундиаля. Во встрече с Южной Кореей (1:2) экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и вовсе отыграл чуть больше часа.

Роналду не включили в состав сборной Португалии на матч ЧМ против Швейцарии

В эти минуты чемпионы Европы 2016 года встречаются со Швейцарией в 1/8 финала ЧМ в Катаре. Роналду при этом остался на скамейке запасных. В последний раз такое было на крупных турнирах 14 лет назад.

ЧМ-2022,Дмитрий Губерниев,Фернанду Сантуш,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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