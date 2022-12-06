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1 час назад

Пепе - самый возрастной автор гола в плей-офф чемпионата мира

Евро-футбол.Руиещё 5

Сборная Португалии встречается со сборной Швейцарии, и уже в первом тайме чемпионы Европы 2016 года добились комфортного преимущества, забив два мяча. Автором второго мяча стал португальский защитник Пепе, который неотразимо пробил головой после подачи с угла поля.

Пепе - самый возрастной автор гола в плей-офф чемпионата мира
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Как оказалось, Пепе стал самым возрастным автором гола в плей-офф чемпионата мира - на данный момент ему 39 лет и 283 дня.

Следить за событиями игры между сборными Португалии и Швейцарии в рамках последнего матча плей-офф чемпионата мира можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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