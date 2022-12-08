Газзаев назвал самые яркие матчи 1/8 финала ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев поделился мнением о матчах 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.
Газзаев отдельно отметил игру сборной Бразилии.
— Больше всего в 1/8 финала ЧМ мне понравился матч Бразилия — Южная Корея — это был настоящий спектакль. Очень неплохой матч между Францией и Польшей, но исключительно в исполнении французской сборной. Конечно, понравились португальцы и аргентинцы.
Если подводить итоги, то все это команды, которые я жду в полуфинале чемпионата мира. В игре этих сборных мы видим и результат, и качество игры, и отличное индивидуальное техническое оснащение игроков. Они реально претендуют на победу на ЧМ-2022 и призовые места, — приводит слова Газзаева «Чемпионат».
Четвертьфинальные пары ЧМ-2022:
Нидерланды — Аргентина (игра пройдет 9 декабря);
Хорватия — Бразилия (9 декабря);
Англия — Франция (10 декабря);
Марокко — Португалия (10 декабря).
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