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22 минуты назад

Газзаев назвал самые яркие матчи 1/8 финала ЧМ-2022

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев поделился мнением о матчах 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Газзаев назвал самые яркие матчи 1/8 финала ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Газзаев отдельно отметил игру сборной Бразилии.

— Больше всего в 1/8 финала ЧМ мне понравился матч Бразилия — Южная Корея — это был настоящий спектакль. Очень неплохой матч между Францией и Польшей, но исключительно в исполнении французской сборной. Конечно, понравились португальцы и аргентинцы.

Если подводить итоги, то все это команды, которые я жду в полуфинале чемпионата мира. В игре этих сборных мы видим и результат, и качество игры, и отличное индивидуальное техническое оснащение игроков. Они реально претендуют на победу на ЧМ-2022 и призовые места, — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Четвертьфинальные пары ЧМ-2022:

Нидерланды — Аргентина (игра пройдет 9 декабря);

Хорватия — Бразилия (9 декабря);

Англия — Франция (10 декабря);

Марокко — Португалия (10 декабря).

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

ЧМ-2022,Валерий Газзаев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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