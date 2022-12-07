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2 часа назад

Павлюченко — о вылете сборной Испании: «Я просто в шоке»

Евро-футбол.Руиещё 1

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался о вылете сборной Испании с чемпионата мира. Напомним, вчера, 6 декабря, команда Луиса Энрике уступила Марокко (0:0, 0:3 — пен) в матче 1/8 финала, завершив свои выступления на этом турнире.

Павлюченко — о вылете сборной Испании: «Я просто в шоке»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Павлюченко признался, что вылет испанской команды его сильно удивил.

«Я просто в шоке! Думал, что они отгрузят Марокко два-три мяча и спокойно пройдут дальше. Пенальти — это всегда лотерея. Наверное, марокканцы и надеялись на эту серию», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Отметим, что сборная Испании не смогла преодолеть стадию 1/8 финала уже на втором чемпионате мира подряд. Марокканцы же в четвертьфинале встретятся с командой Португалии. Эта игра состоится 10 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.

ЧМ-2022,Роман Павлюченко,Луис Энрике,
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