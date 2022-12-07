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2 часа назад

Радимов объяснил провал Испании на чемпионате мира

Евро-футбол.Ру

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал вылет сборной Испании с чемпионата мира – 2022. В 1/8 финала подопечные Луиса Энрике проиграли по пенальти Марокко. Игровое время завершилось со счетом 0:0, а в серии 11-метровых точнее оказались африканцы – 3:0.

Радимов объяснил провал Испании на чемпионате мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Получилось то же самое, что против России - Испания не научилась вскрывать такую оборону. В том числе слишком уж они расслабились. В таких матчах расслабление сказывается», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

В четвертьфинале мундиаля сборная Марокко встретится с командой Португалии. Игра состоится в субботу, 10 декабря.

ЧМ-2022,Владислав Радимов,Луис Энрике,Зенит,
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