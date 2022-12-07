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21 минуту назад

Невеста Роналду оценила его отсутствие в стартовом составе матча 1/8 финала ЧМ

Lenta.ru

Джорджина Родригес, невеста форварда Криштиану Роналду, оценила отсутствие игрока в стартовом составе сборной Португалии на матче 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии. Она опубликовала пост в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Невеста Роналду оценила его отсутствие в стартовом составе матча 1/8 финала ЧМ
Фото:  Jon Nazca / Reuters Jon Nazca / Reuters

Родригес считает позором «не иметь возможности насладиться лучшим игроком мира в течение 90 минут».

«Пока 11 футболистов пели гимн, все взгляды были прикованы к тебе. Фанаты не перестают поддерживать тебя и выкрикивают твое имя», — написала она.

Сборная Португалии разгромила национальную команду Швейцарии со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2022. Роналду появился на поле на 73-й минуте и не отметился результативными действиями.

5 декабря главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выразил недовольство поведением Роналду после замены в матче группового этапа чемпионата мира с Южной Кореей. Специалист отметил, что во время игры ничего не слышал, а о претензиях нападающего о слишком ранней замене узнал постфактум.

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