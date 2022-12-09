Защитник Уайт покинул расположение сборной Англии на ЧМ-2022

Защитник Бен Уайт покинул расположение сборной Англии на чемпионате мира в Катаре из за конфликта с ассистентом главного тренера команды Стивом Холландом, сообщает Daily Star.

Фото: Matchtv.ru Matchtv.ru

Ранее пресс служба команды сообщила, что Уайт уехал из сборной по личным причинам.

По данным издания, защитник лондонского «Арсенал» не смог найти общий язык с членами сборной. «Последней каплей» стала ссора футболиста с ассистентом Гарета Саутгейта на глазах у остальных игроков.

Отмечается, что между Холландом и Уайтом произошел конфликт, когда футболист пришел на собрание команды перед матчем группового этапа с американцами, не зная важной информации о личной статистике. Холланд также был недоволен тем, что Уайт плохо знает игроков сборной США.

Уайт не провел на турнире в Катаре ни одной минуты. Всего на счету 25 летнего защитника четыре матча за сборную.