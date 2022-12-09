Защитник Уайт покинул расположение сборной Англии на ЧМ-2022

Защитник Бен Уайт покинул расположение сборной Англии на чемпионате мира в Катаре из за конфликта с ассистентом главного тренера команды Стивом Холландом, сообщает Daily Star.
Ранее пресс служба команды сообщила, что Уайт уехал из сборной по личным причинам.
По данным издания, защитник лондонского «Арсенал» не смог найти общий язык с членами сборной. «Последней каплей» стала ссора футболиста с ассистентом Гарета Саутгейта на глазах у остальных игроков.
Отмечается, что между Холландом и Уайтом произошел конфликт, когда футболист пришел на собрание команды перед матчем группового этапа с американцами, не зная важной информации о личной статистике. Холланд также был недоволен тем, что Уайт плохо знает игроков сборной США.
Уайт не провел на турнире в Катаре ни одной минуты. Всего на счету 25 летнего защитника четыре матча за сборную.
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