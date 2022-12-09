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2 часа назад

Защитник Уайт покинул расположение сборной Англии из-за конфликта с ассистентом Саутгейта — СМИ

Матч ТВиещё 5

Защитник Бен Уайт покинул расположение сборной Англии на чемпионате мира в Катаре из за конфликта с ассистентом главного тренера команды Стивом Холландом, сообщает Daily Star.

Защитник Уайт покинул расположение сборной Англии на ЧМ-2022
Фото: Matchtv.ruMatchtv.ru

Ранее пресс служба команды сообщила, что Уайт уехал из сборной по личным причинам.

По данным издания, защитник лондонского «Арсенал» не смог найти общий язык с членами сборной. «Последней каплей» стала ссора футболиста с ассистентом Гарета Саутгейта на глазах у остальных игроков.

Отмечается, что между Холландом и Уайтом произошел конфликт, когда футболист пришел на собрание команды перед матчем группового этапа с американцами, не зная важной информации о личной статистике. Холланд также был недоволен тем, что Уайт плохо знает игроков сборной США.

Уайт не провел на турнире в Катаре ни одной минуты. Всего на счету 25 летнего защитника четыре матча за сборную.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

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