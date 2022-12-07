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25 минут назад

Капитан «Зенита» попал в символическую сборную 1/8 финала ЧМ-2022

Свободная пресса

Авторитетный спортивный портал Whoscored опубликовал символическую сборную игроков, участвовавших в матчах 1/8 финала Чемпионата мира. В топ-11 футболистов попал капитан петербургского «Зенита» Деян Ловрен, выступающий за сборную Хорватии.

Капитан «Зенита» попал в символическую сборную 1/8 финала ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, сборная Хорватии победила Японию в 1/8 финала ЧМ-2022. Ловрен записал на свой счёт одну голевую передачу. Whoscored оценил игру центрального защитника в 7,7 по десятибальной шкале.

Лучшим игроком 1/8 финала «Мундиаля» по версии издания стал португалец Гонсалу Рамуш, оформивший хет-трик в матче против Швейцарии.

ЧМ-2022,Деян Ловрен,Зенит,
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