Капитан «Зенита» попал в символическую сборную 1/8 финала ЧМ-2022

Авторитетный спортивный портал Whoscored опубликовал символическую сборную игроков, участвовавших в матчах 1/8 финала Чемпионата мира. В топ-11 футболистов попал капитан петербургского «Зенита» Деян Ловрен, выступающий за сборную Хорватии.

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Напомним, сборная Хорватии победила Японию в 1/8 финала ЧМ-2022. Ловрен записал на свой счёт одну голевую передачу. Whoscored оценил игру центрального защитника в 7,7 по десятибальной шкале.