Невеста Роналду появилась на матче в украшениях на миллионы долларов

Модель Джорджина Родригес посетила матч между Швейцарией и Португалией на Чемпионате мира по футболу в Катаре. Фотографией со стадиона невеста Криштиану Роналду поделилась с подписчиками своих социальных сетей.

Фото: Газета.ру Газета.ру

28-летняя модель пришла на стадион, чтобы поддержать своего бойфренда, футболиста сборной Португалии, Криштиану Роналду. Джорджина Родригес была одета в облегающее черное платье-бюстье, зеленый плащ и серебристые туфли-лодочки на высоком каблуке. Она дополнила образ классической сумкой 2.55 от французского модного дома Chanel и большим количеством ювелирных украшений. По оценкам экспертов, общая стоимость драгоценностей, надетых Родригес на матч, составила около $2,2 млн.