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1 час назад

Невеста Криштиану Роналду появилась на матче в Катаре в украшениях на $2,2 млн

Газета.Ruиещё 2

Модель Джорджина Родригес посетила матч между Швейцарией и Португалией на Чемпионате мира по футболу в Катаре. Фотографией со стадиона невеста Криштиану Роналду поделилась с подписчиками своих социальных сетей.

Невеста Роналду появилась на матче в украшениях на миллионы долларов
Фото: Газета.руГазета.ру

28-летняя модель пришла на стадион, чтобы поддержать своего бойфренда, футболиста сборной Португалии, Криштиану Роналду. Джорджина Родригес была одета в облегающее черное платье-бюстье, зеленый плащ и серебристые туфли-лодочки на высоком каблуке. Она дополнила образ классической сумкой 2.55 от французского модного дома Chanel и большим количеством ювелирных украшений. По оценкам экспертов, общая стоимость драгоценностей, надетых Родригес на матч, составила около $2,2 млн.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду встречаются с 2016 года. У футболиста и модели есть двое общих детей: 5-летняя Алана и семимесячная Белла. Спортсмен воспитывает еще троих детей: 12-летнего Криштиану-младшего, 5-летних близнецов Еву и Матео.

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