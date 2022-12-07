Прогноз на чемпионат мира по футболу, расписание матчей 1/4 финала ЧМ-2022

Обладатель семи «Золотых мячей» так и не достигнет величия Диего Марадоны.

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

Чемпионат мира в Катаре продолжает радовать болельщиков зрелищностью и накалом страстей. До развязки осталось совсем мало времени. Кому же удастся выиграть золотые медали мундиаля? На наш взгляд, главных фаворита четыре — Аргентина, Бразилия, Франция и Англия. Начнём по порядку.

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До мечты Месси рукой подать

Сборная Аргентины не без труда вышла в 1/4 финала. Ещё на групповом этапе у неё возникли проблемы. В матче 1-го тура «альбиселесте» потерпела сенсационное поражение с Саудовской Аравией (1:2). Во встречах 2-го и 3-го туров она обыграла Мексику (2:0) и Польшу (тоже 2:0), но впечатления после себя оставила не самые лучшие.

То же самое можно сказать и о матче с Австралией в 1/8 финала. Аргентинцы одержали победу с минимальным перевесом (2:1). С одной стороны, они могли забить гораздо больше. Лаутаро Мартинес упустил несколько отличных моментов, когда Лионель Месси выкатывал ему чуть ли не на пустые ворота.

С другой – австралийцы могли сравнять счёт. Речь идёт о моменте, который произошёл на 81-й минуте матча. Азиз Бехич выполнил классный сольный проход и с близкого расстояния нанёс удар по воротам Эмилиано Мартинеса. Если бы голкипера не подстраховал Лисандро Мартинес, Аргентина могла и не пройти в 1/4 финала мундиаля.

К слову, у Месси неплохие шансы пройти дальше, ведь играть предстоит с Нидерландами. Работу Луи ван Гала многие специалисты переоценивают. Аргентинцы докажут это. Лионель забил три мяча и сделал один ассист. Он идёт вторым в гонке бомбардиров после Мбаппе.

Неймар готов поспорить с Месси

Если Аргентина обыграет Нидерланды в 1/4 финала ЧМ-2022, то непременно попадёт на сборную Бразилии. «Жёлто-зелёные», как и до начала мундиаля, выглядят главными претендентами на титул. Они неимоверно здорово провели квалификацию, а в матчах 1-го и 2-го туров группового этапа непринуждённо обыграли Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0).

В 1/8 финала подопечные Тите издевательски выиграли в матче с Южной Кореей (4:1). Все свои голы они забили в первом тайме. Один из них записал на свой счёт восстановившийся от травмы Неймар. Форварду осталось забить один раз для того, чтобы повторить рекорд Пеле по голам за сборную.

После победы Бразилии во встрече с Южной Кореей экс-тренер ЦСКА — Валерий Газзаев — отметил, что «селесао» демонстрируют невероятный командный комбинационный футбол. По его мнению, складывается впечатление, будто нынешний состав «жёлто-зелёных» уже 20 лет играет вместе. Взаимопонимание, индивидуальные качества и физическое состояние у «жёлто-зелёных» действительно вне конкуренции.

Мбаппе и Кейн остановятся раньше финиша

У французов и португальцев меньше шансов на победу, чем у бразильцев. Первым сильно портят жизнь многочисленные травмы. Несмотря на потери, синие без труда миновали групповой этап, а в 1/8 финала обыграли Польшу (3:1). Однако дальше будет гораздо труднее. Стараний Килиана Мбаппе может и не хватить.

На данный момент нападающий возглавляет таблицу лучших бомбардиров ЧМ-2022 с пятью голами. Бывший защитник «Монако» Джибриль Сидибе недавно заявил, что благодаря яркой игре в важных матчах Мбаппе может стать легендой. Форвард и вправду норовит побить не один рекорд. Однако в совокупности его национальная команда выглядит менее собранно, чем сборная Бразилии.

То же самое можно сказать и об Англии, которая на данный момент не может похвастаться стабильностью. Разгромив в матче 1-го тура Иран (6:2), она безвольно сыграла вничью во встрече 2-го тура с США (0:0). Есть большие сомнения, что «трём львам» удастся обыграть во встрече 1/4 финала Францию.

Претензии имеются как к Гарету Саутгейту, так и к его подопечным. Уже не первый год, выдав один классный матч и порадовав своих болельщиков результативностью, англичане полностью проваливают следующую встречу. К подбору игроков также есть вопросы. Гарри Магуайр по-прежнему не внушает никакого доверия.

Фаворит очевиден