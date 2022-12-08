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1 час назад

В сборной Германии на ЧМ-2022 произошел ряд конфликтов

Газета.Ru

В сборной Германии произошел конфликт во время чемпионата мира - 2022. Об этом сообщает Sport Bild.

В сборной Германии на ЧМ-2022 произошел ряд конфликтов
Фото: Газета.руГазета.ру

По информации источника, главного тренера немцев Ханса-Дитера Флика обвинили в особом отношении к футболистам мюнхенской "Баварии", которую он тренировал до того, как возглавить сборную. Отмечается, что разлад в коллективе начался с акции One Love. Перед матчем первого тура группового этапа с Японией игроки разделились на два лагеря по этому вопросу.

Изначально идею поддержать акцию преподнесли Мануэль Нойер и Леон Горетцка, но многие игроки не одобряли эту инициативу. Также отмечается, что во время встречи с Японией футболисты сборной Германии не поняли решение тренера выпустить игрока "Баварии" Горецку вместо футболиста "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана. Отмечается, что последний был в ярости от такого решения Флика.

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Кроме того, Марк-Андре тер Стеген и Кай Хавертц расстроились тому, что не получили шанса проявить себя на чемпионате мира. Напомним, что сборная Германии заняла третье место в своей группе и не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира второй мундиаль подряд.

Ранее сообщалось, что Ханс-Дитер Флик продолжит работу с национальной командой, несмотря на вылет с чемпионата мира.

ЧМ-2022,Леон Горетцка,Мануэль Нойер,
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