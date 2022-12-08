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1 час назад

Сборная Испании объявила об уходе главного тренера Луиса Энрике

Чемпионат.comиещё 14

Федерация футбола Испании на своём официальном сайте объявила об увольнении главного тренера сборной Луиса Энрике. Вместе со специалистом расположение национальной команды покинул и весь его штаб.

Сборная Испании уволила главного тренера Луиса Энрике
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Спортивное руководство Федерации футбола Испании составило отчет, в котором определено, что для сборной страны должен начаться новый проект с целью продолжения роста. Мы искренне желаем Луису Энрике и его штабу удачи в их будущих профессиональных проектах. Этот тренер заслужил любовь и восхищение всей Федерации, которая навсегда останется его домом», — написала пресс-служба Федерации футбола Испании.

Энрике работал со сборной Испании с 2019 года. Под его руководством «Фурия Роха» дошла до полуфинала чемпионата Европы 2020 года, однако уступила в серии пенальти команде Италии.

ЧМ-2022,Луис Энрике,
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