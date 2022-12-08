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1 час назад

Ловрен: не вижу проблем в танцах футболистов сборной Бразилии

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Уже завтра Деян постарается не дать «селесао» исполнить очередной танец.

Ловрен: "Не вижу проблем в танцах футболистов сборной Бразилии"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен поделился ожиданиями от четвертьфинального матча ЧМ-2022 в Катаре со сборной Бразилии.

«Пускай бразильцы танцуют. Я здесь не вижу какого-либо неуважения к сопернику. Ведь, как мы знаем, в каждом бразильце живёт музыка. Я знаю, как они живут, и не вижу в их поведении на нынешнем мундиале ничего страшного. Безусловно, всё имеет разу

Я хорошо понимаю португальский язык, так как везде, где я играл, у меня было много бразильских друзей. Перед завтрашним матчем я говорил почти со всеми, кроме тех, с кем мне предстоит играть. Все пожелали мне удачи. Очень надеюсь, что мы останемся в хороших отношениях и после четвертьфинала ЧМ-2022.

Бразилия является фаворитом. У этой сборной футболистов на две команды соберётся. Однако у Хорватии нет проблем с тем, что бразильцев считают избранными, мы будем показывать себя на поле. Они всегда были фаворитами чемпионатов мира, но мы сосредоточены на себе и своей игре», — приводит слова Ловрена Globo Esporte.

Матч сборных Хорватии и Бразилии состоится в пятницу, 9 декабря, на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райане. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Деян Ловрен на ЧМ-2022 в Катаре провёл 4 матча и стал автором одной голевой передачи. Хорват на клубном уровне выступает за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого выступают сразу семь бразильских футболистов. Правда, ни один из них не был вызван Тите на нынешний мундиаль.

ЧМ-2022,Зенит,
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