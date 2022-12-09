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1 час назад

Источник: Бен Уайт покинул сборную Англии во время ЧМ-2022 из-за конфликта с тренером

Газета.Ruиещё 6

Футболист лондонского «Арсенала» Бен Уайт покинул сборную Англии во время чемпионата мира в Катаре из-за конфликта с помощником главного тренера команды Гарета Саутгейта, сообщает Daily Star.

Cборную Англии покинул еще один футболист
Фото: Газета.руГазета.ру

Пресс-служба сборной Англии объявила об отъезде игрока 30 ноября, объяснив его личными причинами.

На самом деле Уайт был отстранен от участия в турнире решением тренерского штаба из-за его поведения. В частности, он устроил публичную ссору с помощником главного тренера Стивом Холландом после того, как пришел на занятие команды перед матчем с США неподготовленным — футболист не владел информацией об игроках соперника.

В 1/8 финала англичане одержали победу над командой Сенегала со счетом 3:0. 10 декабря состоится матч между сборными Англии и Франции в рамках четвертьфинала чемпионата мира — 2022 в Катаре. Начало в 22:00 по московскому времени.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что в России гораздо лучше организованы этапы альтернативного Гран-при по сравнению с турниром Международного союза конькобежцев (ISU).

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях.

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