Cборную Англии покинул еще один футболист

Футболист лондонского «Арсенала» Бен Уайт покинул сборную Англии во время чемпионата мира в Катаре из-за конфликта с помощником главного тренера команды Гарета Саутгейта, сообщает Daily Star.

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Пресс-служба сборной Англии объявила об отъезде игрока 30 ноября, объяснив его личными причинами.

На самом деле Уайт был отстранен от участия в турнире решением тренерского штаба из-за его поведения. В частности, он устроил публичную ссору с помощником главного тренера Стивом Холландом после того, как пришел на занятие команды перед матчем с США неподготовленным — футболист не владел информацией об игроках соперника.

В 1/8 финала англичане одержали победу над командой Сенегала со счетом 3:0. 10 декабря состоится матч между сборными Англии и Франции в рамках четвертьфинала чемпионата мира — 2022 в Катаре. Начало в 22:00 по московскому времени.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что в России гораздо лучше организованы этапы альтернативного Гран-при по сравнению с турниром Международного союза конькобежцев (ISU).