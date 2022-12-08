Роналду отказался тренироваться с запасными Португалии

Криштиану Роналду вчера отказался тренироваться с запасными сборной Португалии.

Фото: Sports.ru Sports.ru

Вчера стало известно, что нападающий тренировался с игроками, которые вышли на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1) с первых минут.

Как утверждает Marca, Роналду, вышедший в этой игре на поле на 73-й минуте, отказался работать вместе с игроками, которые начинали матч в запасе.