Тренер сборной Хорватии извинился за грубое сравнение футбола с фигурным катанием

"Я не хотел этим принизить значимость фигурного катания, это очень сложный вид спорта, - сказал Далич. - Сравнивая их, я имел в виду, что в футболе, в отличие от фигурного катания, эстетика или презентация спортсменов на поле не столь важны, как результат, которого они должны добиться. Я бы хотел извиниться перед теми, кого обидело это сравнение".