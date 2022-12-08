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1 час назад

Тренер сборной Хорватии извинился за некорректное сравнение футбола с фигурным катанием

ТАСС

Тренер сборной Хорватии Златко Далич извинился за сравнение футбола с фигурным катанием, из которого сложилось впечатление, что он не очень уважительно относится к зимнему виду спорта. Об этом Далич заявил в четверг на пресс-конференции перед матчем четвертьфинала чемпионата мира в Катаре с командой Бразилии.

Тренер сборной Хорватии извинился за грубое сравнение футбола с фигурным катанием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Далич на этой неделе заявил, что футбол - это "не фигурное катание, это борьба за результат".

"Я не хотел этим принизить значимость фигурного катания, это очень сложный вид спорта, - сказал Далич. - Сравнивая их, я имел в виду, что в футболе, в отличие от фигурного катания, эстетика или презентация спортсменов на поле не столь важны, как результат, которого они должны добиться. Я бы хотел извиниться перед теми, кого обидело это сравнение".

Встреча сборных Бразилии и Хорватии на чемпионате мира пройдет 9 декабря.

ЧМ-2022,Златко Далич,
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